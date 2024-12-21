أجهزة السلطة في جنين تقمع تظاهرتين للمطالبة برفع الحصار عن المخيم

قمعت أجهزة السلطة الفلسطينية تظاهرة نظمتها الجبهة الديمقراطية رفضاً للحصار الذي تفرضه تلك الأجهزة على مخيم جنين.

وأفاد شهود عيان أن عناصر أجهزة السلطة فضت المسيرة على دوار السينما في جنين، وسط حالة من السعار التي انتبات تلك العناصر مجرد أن تلقت الأوامر من أحد الضباط الذي صاح بصوت عالِ: “يلا فضولي إياهم”.

كما وقمعت أجهزة السلطة تظاهرة ثانية تجمعت وسط مخيم جنين، وأطلقت تجاه المواطنين قنابل الغاز والرصاص.

وسادت حالة من التوتر أجواء المخيم، وسط صيحات الأهالي المنددة بأجهزة السلطة التي ترفض الاستجابة للمبادرات المجتمعية لإنهاء الحصار.

قمع يومي

كما وأصيب عدد من المواطنين ظهر يوم أمس الجمعة جراء قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مسيرة نظمها أهالي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة للمطالبة بوقف هجومها عليه للقضاء على المقاومة.

وأفادت مصادر بأن قوة كبيرة من أجهزة السلطة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب الأهالي الذين اعتصموا بعد صلاة الجمعة في ساحة المخيم للمطالبة برفع الحصار عن المخيم ووقف الاشتباكات.

ومن بين الجرحى طفل أصيب بشظايا رصاص أجهزة السلطة.

والد الطفل الجريح أعرب عن غضبه لسلوك أجهزة السلطة وصدح بالصراخ على عناصرها الذين أطلقوا الرصاص، مطالبا إياهم بالتصدي للمستوطنين بدل الاعتداء على أهالي مخيم جنين.