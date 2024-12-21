حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي يؤكدون على ضرورة احتواء الأحداث في جنين

أصدرت القوى الثلاث (حركة حماس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) بيانًا صحفيًا مشتركًا، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأمني الأخير في مدينة جنين ومخيمها، والذي تنفذه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. وأكدت القوى في بيانها حرصها الكبير على احتواء هذه الأحداث، حماية للمقاومة ولدماء الشعب الفلسطيني.

وفي البيان، شددت القوى على عدة نقاط أساسية، أبرزها:

صون الدم الفلسطيني: أكدت القوى على أن الحفاظ على الدم الفلسطيني هو الأولوية القصوى، وأن الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وتجنب الفتنة الداخلية هي مسؤولية وطنية تتطلب التكاتف والتعاون من الجميع.

دعم سلاح المقاومة: شددت القوى الثلاث على أن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي وطاهر، موجه لمواجهة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض أي مساس به أو استهداف حامليه من المقاومين.

مطالبة بوقف الحملة الأمنية: طالبت القوى القيادة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن الحملة الأمنية في جنين، مؤكدين أنها تخدم مصالح العدو الإسرائيلي، وضرورة سحب الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم ورفع الحصار المفروض عليهما.

دعوة لتشكيل لجنة وطنية: دعت القوى إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، بهدف وقف التصعيد في جنين ومنع انتقال الأحداث إلى مناطق أخرى، والعمل على حماية السلم الأهلي والمجتمعي.

التأكيد على ضرورة الموقف الموحد: في ظل الحرب الإسرائيلية والمخططات المدعومة أمريكيًا، أكدت القوى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، ورفض التنسيق الأمني مع الاحتلال، والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل.

وفي ختام البيان، قدمت القوى الثلاث تحياتها للشهداء والجرحى، مشيدة بتضحيات الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن النصر سيظل حليفًا لشعب فلسطين ومقاومته.