الاحتلال يعترف بمقتل 35 جندياً (إسرائيلياً) في معارك جباليا

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد بأن 35 جندياً إسرائيلياً قد قتلوا في العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة منذ 72 يوما. كما أصيب المئات من الجنود في هذه الحملة، التي أسفرت عن مواجهات عنيفة في المنطقة.

وفي سياق الحملة العسكرية، دمر الاحتلال 70% من المنازل بشكل كامل. وأضافت الصحيفة أن حوالي 96 ألف فلسطيني تم إجبارهم على مغادرة المخيم بالقوة، في وقت يواصل فيه جي الاحتلال قصف القطاع من الجو والبر والبحر.

القتال المستمر أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا، في حين لا يزال العديد من المدنيين محاصرين تحت الأنقاض في ظل تواصل العدوان.