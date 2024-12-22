24 شهيدًا في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر إعلامية بارتقاء 24 شهيدًا جراء الغارات الجوية المتواصلة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وذكرت المصادر أن 19 من الشهداء ارتقوا في شمال القطاع، فيما استهدفت الطائرات الحربية مناطق أخرى في غزة، مما أسفر عن مزيد من الخسائر البشرية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 45,227 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما أصيب 107,573 آخرين. وتظل الحصيلة غير نهائية في ظل صعوبة الوصول إلى العديد من الضحايا تحت الأنقاض بسبب القصف المستمر.