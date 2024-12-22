عشائر غزة تدعو لصون الدم الفلسطيني في الضفة الفلسطينية

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة إلى وقف الصدامات الداخلية، وصون الدم الفلسطيني، ووضع حد للاستهتار بدماء أبناء شعبنا ومناضليه ومجاهديه.

وطالب عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر، كافة الأطراف بتجنيب الشعب الفلسطيني الاقتتال الداخلي وحماية حقوقه الوطنية. كما دعا إلى وقف الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية، انسحاب الأجهزة الأمنية من مخيم جنين، وفك الحصار المتواصل على المخيم، محذرًا من تكرار الرهان الصهيوني على تحويل الصراع من كونه ضد الاحتلال إلى صراع فلسطيني داخلي.

وأكد المصري على ضرورة حل الخلافات عبر وسائل الحوار المسؤول بعيدًا عن الحلول الأمنية التي قد تلحق أضرارًا كبيرة بالنسيج الوطني والسلم الأهلي، داعيًا إلى استعادة الوحدة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ خمسة عشر شهراً.

وشدد المصري على أن الصراع الأساسي والمُرتقب يجب أن يكون ضد الاحتلال الإسرائيلي وليس بين أي جهة فلسطينية وأخرى. وحذر من استغلال حكومة المتطرفين في إسرائيل للأحداث المأساوية في جنين للقيام بشن عدوان جديد على مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.