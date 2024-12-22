القوات المسلحة اليمنية تُعلن إفشال هجوم أمريكي بريطاني

أصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانًا اليوم أعلنت فيه عن نجاحها في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على الأراضي اليمنية، وذلك في إطار ردها على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر ضد اليمن، وانتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان أن العملية تمت باستخدام ثمانية صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيرة، وأسفرت عن عدة نتائج هامة، منها:

إسقاط طائرة إف 18 أثناء محاولة المدمرات الأمريكية التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية. مغادرة الطائرات الحربية المعادية الأجواء اليمنية والتوجه إلى الأجواء الدولية في البحر الأحمر للدفاع عن حاملة الطائرات بعد استهدافها. فشل الهجوم المعادي على اليمن وعدم تحقيق أهدافه. انسحاب حاملة الطائرات "يو أس أس هاري أس ترومان" نحو شمال البحر الأحمر بعد تعرضها لعدة هجمات من قبل القوات اليمنية.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية على استعدادها الكامل للتصدي لأي هجوم أمريكي، بريطاني أو إسرائيلي في المستقبل، محذرة العدو الإسرائيلي والأمريكي من أي عدوان على اليمن. كما جددت تأكيدها على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن اليمن سيواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مذكّرة بأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن البلاد وحماية مصالحها.