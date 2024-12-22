ارتفاع عدد الشهداء إلى 37 جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37 شخصًا، جراء الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. من بين الشهداء،ارتقى 23 شهيدًا في شمال القطاع جراء القصف المكثف الذي استهدف منازل ومرافق مدنية.

وتواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق مختلفة في غزة، مما أدى إلى تدمير عدد من المباني، في وقت تسود فيه حالة من الذعر والدمار في صفوف المدنيين. فيما تتوالى النداءات الإنسانية لوقف العدوان ووقف استهداف المدنيين.

وتستمر الهجمات على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حتى هذه اللحظة من قبل قوات الاحتلال، حيث استمر إطلاق النار في المنطقة المحيطة بالمستشفى، بينما استهدفت القذائف المدفعية المباني المجاورة، كما تم إسقاط قنابل في ساحات المستشفى بواسطة الطائرات المسيرة والطائرات الحربية.