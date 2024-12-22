صرّح الدكتور فريد أبو عاذرة، مسؤول التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بأنهم في طور التجهيزات النهائية لخطة التعليم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن التفاصيل الأسبوع المقبل، على أن يبدأ التعليم مع مطلع العام القادم.

وأكد أبو عاذرة، في تصريح خاص لـ"الرسالة"، أن الوكالة لم تصدر حتى اللحظة أي إعلانات حول بدء عملية التعليم، مشددًا على أن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات المعروفة للأونروا.

وللعام الثاني على التوالي، يحرم الاحتلال 785,000 طالب وطالبة في قطاع غزة من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب العدوان المستمر منذ عام وأربعة أشهر.

وتشير الإحصاءات والبيانات الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي إلى أن الاحتلال قتل 12,780 طالبًا وطالبة و755 معلمًا وموظفًا تربويًا خلال الحرب. كما دمر 132 مدرسة بشكل كلي و348 مدرسة بشكل جزئي