مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ444

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانه على قطاع غزة، حيث أسفرت سلسلة غارات جوية عن استشهاد وإصابةأكثر من 50 شهيدا خلال 24 ساعة ، بينهم شهيد داخل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، إضافة إلى شهيدين في غارة استهدفت مركبة في منطقة المواصي غرب خان يونس، واثنين آخرين في هجوم على عناصر تأمين المساعدات في رفح، ما أسفر أيضاً عن أكثر من 20 جريحاً.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزل عائلة الجندي في منطقة الشعف شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد أحد سكانه وإصابة آخرين، بينما واصلت قوات الاحتلال نسف المنازل في مخيم جباليا، متسببة في دمار هائل.

وفي رفح، تعرضت منطقة المواصي الساحلية لغارات متكررة أدت إلى إصابة عدد كبير من المواطنين، بينما شهدت النصيرات قصفاً عنيفاً طال محيط مسجد حسن البنا، مخلفاً دماراً وإصابات. كما تعرضت المناطق الشمالية من القطاع لقصف مكثف، أدى إلى تصاعد الدمار وتفاقم الوضع الإنساني، في وقت يعمل الدفاع المدني على انتشال الجثامين والمصابين من تحت الأنقاض وسط ظروف صعبة ونقص حاد في الإمكانيات.

ولا زال مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع يتعرض لقصف مستمر وحصار هناك حالياً قصف مكثف و عنيف جدا على المستشفى، يحدث بطريقة غير مسبوقة وبدون أي سابق انذار على قسم الرعاية والحضانة.



كما يتم القصف بالقنابل المتفجرات ونيران الدبابات، مستهدفاً الطواقم الطبية والمرضى وأقسام المستشفى بشكل مباشر.

كما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45,227 شهيد و 107,573 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.