أجهزة السلطة تطلق النار على مصلي الفجر بجنين وتصيب مسنًا

أطلقت أجهزة السلطة النار بشكل كثيف تجاه المصلين أثناء خروجهم من صلاة الفجر في مخيم جنين.

وأفاد شهود عيان أن تلك الأجهزة أطلقت زخات الرصاص تجاه المصلين، الأمر الذي أدى إلى إصابة مسن بجراح متوسطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت تلك الأجهزة بالسواتر الترابية مداخل المخيم، وشرعت بإطلاق النار في الشوارع لإرهاب المواطنين.

هذا وعم الإضراب التجاري مدينة جنين ومخيمها صباح اليوم الاثنين، وذلك استجابة لدعوة قادة المقاومة بالإضراب التجاري رفضاً لحصار السلطة المتواصل لمخيم جنين.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وسط تهديدات ومحاولات من قبل عناصر أجهزة السلطة تهديد بعض التجار والمحال التجارية لإجبارهم على فتح محالهم التجارية.

يأتي ذلك بعد أن وضع قادة المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين خط عمل في محاولة لوقف الهجمة الشرسة التي تقوم بها أجهزة السلطة ضد جنين ومخيمها.

موقع الشاهد