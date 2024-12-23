سبع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال ستة أشهر

كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية عن إقامة سبع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرة إلى تسارع وتيرة الاستيطان في ظل الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذه البؤر تم إنشاؤها في المنطقة (ب)، وتوزعت على عدة مناطق، أبرزها شرق وجنوب شرقي بيت لحم، حيث أقيمت خمس بؤر على مساحات واسعة من الأراضي.

كما أشارت إلى أن إحدى البؤر أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا"، على أراضٍ تابعة لقرية "عين يبرود"، بينما تقع الأخرى شمالاً بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية "عدي عاد"، المقامة على أراضٍ تابعة لقرية "ترمسعيا".



أكدت المنظمة أن اعتداءات المستوطنين على السكان المحليين في تلك المناطق أجبرت بعضهم على النزوح عن منازلهم، ليقوم المستوطنون بالاستيلاء عليها لاحقاً.



وأبرزت "السلام الآن" أن الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، شهد تصاعداً ملحوظاً منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية السلطة في ديسمبر 2022، وهو ما يفاقم الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لحل الدولتين.