كتائب القسام تعلن استهداف آليات الاحتلال وإسقاط طائرة مسيرة وسط قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مجاهديها نفذوا عمليات نوعية استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة.

وأكدت الكتائب في بيانٍ لها أن مقاتليها تمكنوا من استهداف ناقلة جند من نوع "ريبوت" ودبابة "ميركافاه" تابعة للاحتلال، باستخدام قذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات.

وأشارت الكتائب إلى إسقاط طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" كانت تحلق في المنطقة، وذلك ضمن جهودها لمواجهة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية وإحباط عمليات التجسس والاستهداف.

يُذكر أن كتائب القسام تواصل التصدي لمحاولات الاحتلال التقدم على مختلف محاور القطاع، مشددة على جهوزيتها التامة لمواجهة العدوان وابتكار أساليب مقاومة جديدة تُعزز صمود الشعب الفلسطيني.