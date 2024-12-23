استشهاد الفتى مجد زيدان برصاص أجهزة السلطة في مخيم جنين

استشهد الفتى مجد زيدان، مساء اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته برصاص أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين، ليصبح الشهيد الرابع منذ بدء حملة السلطة على المخيم قبل 18 يومًا، والتي تستهدف ملاحقة سلاح المقاومة.

وأفاد شهود عيان أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الشهيد زيدان، الذي ظل ينزف لعدة دقائق، بسبب السواتر الترابية التي أقامتها أجهزة السلطة على الطرق المؤدية إلى المخيم.

كما تصاعدت الأحداث في المخيم مع استخدام أجهزة السلطة قذائف (RPG) لاستهداف منازل مطاردين، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة أتت على ثلاثة منازل، وسط منع مركبات الدفاع المدني من الوصول لإخماد النيران. وأعرب المواطنون عن قلقهم من تمدد الحرائق إلى مزيد من المنازل، مما يهدد حياتهم وممتلكاتهم.

تشهد الأوضاع في المخيم حالة من التوتر والغضب الشعبي نتيجة استمرار حملة أجهزة السلطة التي أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة فتيان، منذ انطلاقها.