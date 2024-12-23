أمن السلطة يحرق منازل عوائل المقاومين في جنين

أفادت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة أحرقت عدداً من منازل المقاومين في مخيم جنين، وذلك خلال العدوان الهمجي الذي تشنه على المخيم.

وأفادت المصادر أن عناصر الأمن أضرموا النار في منازل المقاومين انتقاماً منهم، حيث عرف من بين المنازل المحترقة منزل عائلة سيتي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اطلاق أجهزة أمن السلطة قذائف ار بي جي تجاه منازل المواطنين في المخيم، مما تسبب في حالة من الرعب الشديد لقاطني تلك المنازل.

وتشن أجهزة أمن السلطة عدواناً على جنين ومخيمها منذ عدة أيام، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتنتشر أعداد كبيرة من أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض مناطق المدينة، وشوهد قناصة أجهزة أمن السلطة وهم يعتلون عمارات سكنية ومنازل مرتفعة محيطة بمخيم جنين لاستهداف عناصر المقاومة.

ويعيش سكان مدينة جنين ومخيمها أجواء من الرعب نتيجة تغول أجهزة السلطة على المواطنين واختطاف مقاومين يتبعون لكتيبة جنين.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.

موقع الشاهد