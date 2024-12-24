صواريخ من اليمن تثير حالة من الهلع في (إسرائيل) وتغلق المجال الجوي في مطار بن غوريون

شهدت المناطق الوسطى في الأراضي المحتلة حالة من الذعر والارتباك، بعد إطلاق صاروخ من اليمن أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها.

وأفادت نجمة داود الحمراء بتسجيل أكثر من 20 إصابة بين المستوطنين، معظمها بسبب القلق والإصابات خلال التدافع إلى الملاجئ. كما وردت تقارير عن وقوع العديد من الإصابات أثناء محاولات المستوطنين الهروب إلى مناطق الحماية، في ظل حالة من الخوف الشديد التي سادت بين السكان.

في تطور مرتبط، أُغلق المجال الجوي في مطار "بن غوريون" أمام حركة الطيران كإجراء احترازي عقب إطلاق الصواريخ، ما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية وزيادة التوتر في المنطقة.