على غرار كمال عدوان... الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي شمال غزة

في تصعيد جديد لعدوانه على قطاع غزة، تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الساعات المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، حيث أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة تجاه بوابته وأجبرت المرضى والطواقم الطبية على الخروج إلى ساحته.

تزامن الحصار مع غارات جوية مكثفة شنّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على محيط المستشفى ومناطق متفرقة من مدينة بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الطبية نتيجة الاستهداف المستمر للمرافق الصحية.

وتقدّمت آليات الاحتلال نحو المستشفى وسط استمرار القصف المدفعي على المنطقة، في وقت يعاني فيه القطاع من كارثة إنسانية متفاقمة جراء دخول العدوان يومه الـ445، وارتكاب الاحتلال المزيد من الجرائم بحق المدنيين والبنية التحتية.

هذا التصعيد يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالاعتداءات على المستشفيات والمرافق الطبية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويضاعف معاناة سكان القطاع المحاصر.

كما شهد محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع اعتداءات خطيرة، حيث أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر تجاه المستشفى، وقامت بعمليات نسف للمباني المحيطة به. وأدى ذلك إلى أضرار جسيمة في المستشفى، وأسفر عن إصابة نحو 20 شخصًا من الطواقم الطبية والمرضى، بعضهم في حالة خطرة.