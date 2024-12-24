«الديمقراطية»: أنقذوا مستشفى كمال عدوان من المذبحة التي يحضرها له نتنياهو

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، دعت فيه المجتمع الدولي، بكل أطيافه ومؤسساته، للتحرك الجاد، لأجل إنقاذ مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، من المذبحة التي يتحضر لارتكابها جيش الفاشية الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن إقدام حكومة الفاشية الإسرائيلية وجيشها على إرتكاب جرائم حرب ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد المنشآت الصحية، والإنسانية، تجاوز كل الخطوط الحمر التي لا يمكن لعقل أن يتصورها، وبات الأمر أبعد من كونه كارثياً، ودخل مرحلة جديدة من مراحل الإبادة الجماعية الشاملة، دون أي إعتبار لرأي عام، ومؤسسات دولية، حقوقية وقانونية وسياسية وإنسانية وغيرها .

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن تباهي نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي، بإنجازاته الدموية الإجرامية ضد شعبنا في قطاع غزة، يجب أن يلقى الشجب والإدانة، من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك إدانة الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، اللتين لا تكفان عن تقديم كل أشكال الدعم المادي والعسكري والإستخباراتي، لمواصلة أعماله الإجرامية وحربه في الإبادة الجماعية.

ودعت الجبهة الديمقراطية الحالة العربية، الرسمية والشعبية، وكذلك قوى الحرية والديمقراطية والمحبة للإنسانية في العالم، للتحرك الفاعل، للضغط على الفاشية الإسرائيلية وردعها، وإرغامها على التوقف عن أعمالها الإجرامية، بما في ذلك الضغط على الحكومات والبرلمانات لمقاطعة دولة الاحتلال والقتل والإجرام، ومساندة شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في الخلاص من الإحتلال والإستيطان، والتمتع بالحرية والإستقلال وحق العودة للاجئين من أبنائه.