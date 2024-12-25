إصابة قائد لواء في جيش الاحتلال بانفجار عبوة بطولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية المحتلة في الجيش المقدم أيوب كيوف بجروح في انفجار عبوة ناسفة في آلية بمخيم طولكرم.

وأوضح الجيش، في بيان، أن أن قائد فرقة الضفة في الجيش المقدم ياكي دولف كان أيضا في الآلية العسكرية المستهدفة من قبل المقاومة في المخيم.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مخيم طولكرم فيما ظل تصدي المقاومة للاقتحام حيث أعلنت تفجير عدة عبوات في آليات الاحتلال بالمخيم.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لمخيمي طولكرم ونورشمس في المدينة.