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كتائب القسام تنعى اثنين من مقاتليها في طولكرم

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

الرسالة نت - طولكرم

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)،  الأربعاء، اثنين من مقاتليها ارتقيا خلال تصديهما لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم.

وقالت القسام، في بيان عسكري "نزف فارسين من فرساننا الميامين هما الشهيدان القساميان المجاهدان جمعة محمود سالم ومحمود محمد اعمر اللذين ارتقيا إلى العلا، مساء الثلاثاء، خلال تصديهما وإخوانهم المجاهدين للعدوان الصهيوني على محافظة طولكرم".

وأكدت الكتائب "أن هجمة الاحتلال الدنيئة التي تستهدف معاقل المقاومة في الضفة الغربية ستعود عليه بعمليات بطولية ستهزّ عرش نتنياهو وزمرته".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت استشهاد 8 مواطنين، بينهم سيدتان، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها.

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https://alresalah.ps/p/299462

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