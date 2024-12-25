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حماس: المفاوضات تسير بشكل جدي وشروط الاحتلال تؤجل الاتفاق

غزة
غزة

الرسالة نت


أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي.
وقالت الحركة في تصريح الأربعاء، إنها أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.
وأمس عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة، وذكرت مصادر عبرية أن العودة مرتبطة بالحاجة إلى قرارات سياسية من المستوى القيادي بحكومة نتنياهو.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء غد الخميس.

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#حماس #أسرى #مفاوضات

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