حماس تهنئ المسيحيين الفلسطينيين بأعياد الميلاد وتثمن مواقفهم الوطنية

أبرقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهانيها إلى أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مشيدةً بموقفهم الوطني الأصيل الذي تجسد في اقتصار احتفالاتهم على الشعائر الدينية، تضامنًا مع شعبهم في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين بمختلف مكوناتهم.

وأكدت الحركة، في بيان صدر اليوم، على تقديرها للمواقف الراسخة التي أظهرها المسيحيون الفلسطينيون في رفضهم للاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. كما نددت بانتهاكات الاحتلال التي تشمل التضييق على حرية العبادة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أماكنهم المقدسة، بما في ذلك المساجد والكنائس.

وأشارت حماس إلى أن هذه المواقف الوطنية تُبرز وحدة المجتمع الفلسطيني، وتؤكد التضامن الكامل بين جميع مكوناته في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية وطمس هويتها.

وختمت الحركة بالتشديد على أهمية هذه الوحدة الوطنية في تعزيز الصمود الفلسطيني وإصراره على تحقيق الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.