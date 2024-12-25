30 شهيدًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية بارتقاء 30 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 15 شهيدًا في شمال القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، ارتكاب قوات الاحتلال ثلاث مجازر مروعة ضد العائلات خلال الساعات الماضية، حيث استقبلت المستشفيات 23 شهيدًا و39 إصابة، مع الإشارة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن القصف بسبب استمرار العدوان والقصف المكثف.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت حتى الآن 45,361 شهيدًا و107,803 إصابات، في ظل تصاعد الهجمات واستهداف الأحياء السكنية بشكل مباشر.

وتشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورًا كارثيًا مع تواصل القصف وانعدام سبل الإغاثة، فيما يناشد الفلسطينيون المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف العدوان المستمر على المدنيين.