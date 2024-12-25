أمن المقاومة يضبط شبكة أجهزة تجسس في مشفى بغزة

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة الفلسطينية من ضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد مشافي مدينة غزة، كان الاحتلال يهدف من خلالها استهداف المنشآت الطبية، في سياق محاولاته المتواصلة لاستهداف القطاع الصحي الفلسطيني، على غرار ما حدث في مستشفى الشفاء ومرافق صحية أخرى في شمال غزة.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الرسالة نت"، كشف مسؤول أمني عن تلقي معلومات من أحد المواطنين تفيد بوجود "حجر بناء" غير طبيعي في أحد مشافي غزة، والذي تم اقتحامه من قبل قوات الاحتلال خلال "المناورة البرية" في عمق المدينة. وبعد فحص الحجرة، تبين أنها معاد تشكيلها خصيصًا لإخفاء جهاز تجسس متصل بأجهزة أخرى داخل محيط المشفى، مزودة بكاميرات تصوير مخفية ومتنوعة الأشكال.

وثمن المسؤول الأمني في المقاومة الدور البارز الذي لعبه المواطن في كشف شبكة التجسس، مؤكدًا أن إسهاماته ساهمت في حماية أرواح المدنيين وحفظ أمن الجبهة الداخلية. كما دعا إلى تعزيز الحس الأمني لدى المواطنين وتوخي الحذر في التعاطي مع أي شيء غير طبيعي في محيطهم.

من جهة أخرى، حثت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، المواطنين على اتباع الإجراءات الصحيحة عند اكتشاف أجسام مشبوهة، مؤكدة ضرورة عدم تحريك الأجسام المشبوهة وإبلاغ الأمن فورًا دون الاقتراب منها أو التحدث بجانبها، مع تجنب إثارة البلبلة أو الفوضى التي قد تؤدي إلى إرباك المواطنين.