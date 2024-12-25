لماذا يعجز الاحتلال عن إيقاف هجمات اليمن؟

للمرة الرابعة خلال أسبوع، لا ينام سكان تل أبيب ومناطق وسط دولة الاحتلال، ويهرعون خلال ساعات الليل إلى الملاجئ هربًا من صواريخ ومسيرات اليمن، الذي ما زال يتمسك بإسناد غزة في حرب الإبادة التي تتعرض لها منذ 14 شهرًا.

ورغم بُعد المسافة الجغرافية بين الاحتلال واليمن، نجحت الأخيرة في إنشاء غلاف خاص بها يتركز وسط وقلب الكيان، الذي بات له النصيب الأكبر من الهجمات خلال الأشهر الأخيرة، مما يجعل تلك الضربات أكثر فاعلية وتأثيرًا.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله: "ضربنا هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي"، مؤكدًا أن عملياتهم ضد العدو الإسرائيلي مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

استيقظ مستوطنو غوش دان مذعورين مرة أخرى الليلة الماضية على صوت صافرات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن للمرة الرابعة خلال أسبوع.

وبحسب الصحيفة، فقد أدى الجمع بين الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار إلى خلق واقعٍ حيث يتم تفعيل أجهزة الإنذار ليلًا ونهارًا.

حالة الغضب والعجز في التعامل مع هجمات القوات المسلحة اليمنية دفعت قادة الكيان إلى التهديد باغتيال قادة جماعة أنصار الله، حيث يدرك الاحتلال أن قدرته على وقف هجماتهم ضعيفة جدًا. ولم تفلح حتى محاولات الولايات المتحدة وبريطانيا في وقفها، حينما هاجموا اليمن وقصفوا عدة مواقع هناك في محاولات لثني اليمن عن منع عبور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب.

لماذا يعجز الاحتلال عن وقف هجمات اليمن؟

تواجه دولة الاحتلال عدة تحديات في التعامل مع هجمات اليمن:

1. نقص المعلومات الاستخبارية:

تركز شعبة الاستخبارات وجهاز الموساد جهودهما بشكل رئيسي على التعامل مع التهديد الإيراني والجبهات الأكثر اشتعالًا وإلحاحًا، مثل غزة، الضفة، لبنان، وسوريا.

كما أن المحاولات الإسرائيلية تواجه صعوبة في العمل داخل اليمن، وقد أعلن الناطق باسم جماعة أنصار الله أنهم ألقوا القبض على شبكة تجسس كانت تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي.



2. البعد الجغرافي:

البعد الجغرافي يجعل الهجمات معقدة ومكلفة، ويستلزم تنسيقًا مع دول المنطقة والولايات المتحدة.



3. امتلاك القوات المسلحة اليمنية عددًا كبيرًا من الصواريخ:

وبحسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، يمتلك اليمن تشكيلة متنوعة من الصواريخ الفتاكة، معظمها من إيران، بالإضافة إلى طرازات سوفياتية قديمة وصينية.

كما يمتلك اليمن صواريخ باليستية إيرانية الصنع مضادة للسفن يصل مداها إلى حوالي 483 كيلومترًا، إضافةً إلى طائرات مسيّرة تُطلق من منصات متنقلة يمكن تغيير مواقعها بسرعة.



4. الموقع الجغرافي المميز لليمن:

تتحكم اليمن في مضيق باب المندب، بوابة النفط والتجارة إلى العالم، حيث تمر حوالي 15% من التجارة الدولية و20% إلى 30% من البضائع التي تصل موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر المضيق، البالغ طوله 112 كيلومترًا. ولا توجد ممرات مائية بديلة إذا تعطل المرور عبر المضيق.