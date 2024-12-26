استشهاد 5 صحفيين في قصف مركبتهم بمخيم النصيرات

أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الخميس، استشهاد 5 صحفيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة صحفية أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مستشفى العودة، في بيان، أن الاحتلال قصف بشكل مباشر مركبة صحافة تابعة لقناة القدس اليوم أمام بوابة المشفى الجنوبية في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 5 صحفيين، وهم: فادي حسونة، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، فيصل أبو القمصان، أيمن الجدي.

وباستشهاد الزملاء يرتفع عدد الشهداء الصحفيين جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية إلى 201 شهيداً.