نازحون فلسطينيون بالخيام: وقفة اليمن مع غزة مشرفة

يواصل اليمن وشعبه مساندة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة (إسرائيلية) منذ السابع من أكتوبر 2023. ارتكب الاحتلال خلالها أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزَّل، مدمّراً أكثر من 70% من المنازل والأحياء السكنية.

وعلى الصعيد الشعبي والجماهيري، يستمر التضامن اليمني، حيث تشهد المدن اليمنية الكبرى وقفات ومظاهرات مليونية مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في حربها ضد الاحتلال الغاشم.

أما على صعيد الإعلام، فقد توحّدت وسائل الإعلام اليمنية، بمختلف توجهاتها وأطيافها، في خطاباتها وتصريحاتها لدعم قطاع غزة والمقاومة، مما يعكس التلاحم الشعبي في دعم القضية الفلسطينية.

تربك الاحتلال

الضربات الصاروخية والطيران المُسيَّر الذي يستهدف الاحتلال تُربك تحالفه الذي تقوده الولايات المتحدة. فمنذ 14 شهراً، تستمر القوات المسلحة، الممثلة في "جماعة أنصار الله الحوثي"، في توجيه ضربات عسكرية في العمق (الإسرائيلي).

هذه الضربات أربكت حسابات الاحتلال، وعرّضت حياة ملايين (الإسرائيليين) للخطر، وأجبرتهم على اللجوء إلى الملاجئ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تعطيل حركة الطيران والملاحة البحرية.

وعلى الرغم من استهداف الاحتلال لمدن اليمن وتدمير بعض القطاعات الحيوية، فإن "جماعة أنصار الله الحوثي" متمسكة بخيار الدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. كما تشن الجماعة بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، مع اشتراطها إنهاء حرب الإبادة (الإسرائيلية) في غزة لوقف هجماتها.

عدوان على اليمن!

شنت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الخميس، عدواناً غاشماً على اليمن في محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء. وأوردت القناة الـ13 العبرية أن الغارات الجوية (الإسرائيلية) استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة، بالإضافة إلى منشآت نفطية في المنطقة.

وأوضحت القناة أن هذه الهجمات تختلف عن الهجمات السابقة، وهي جزء من حملة جديدة ستواصل (إسرائيل) شنها ضد الحوثيين.

منذ مطلع 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مختلف مناطق اليمن، رداً على هجماتهم البحرية. وردّ الحوثيون بإعلان أن السفن الأميركية والبريطانية كافة باتت أهدافاً عسكرية لهم.

موقف مشرف لليمن!

هذا الموقف اليمني في دعم الشعب الفلسطيني وإرباك الاحتلال على مدار 14 شهراً، لاقى ترحيباً من الفلسطينيين النازحين، الذين يعانون ويلات الحرب والقصف والتشريد منذ السابع من أكتوبر 2023.

يقول الحاج معين أبو طالب، والد شهيد: "نحن كشعب يتعرض لحرب إبادة شرسة في ظل الصمت العربي والعالمي، ننظر إلى الضربات العسكرية اليمنية بكل فخر واعتزاز.. ونشكر الشعب اليمني الحر الذي يرفض التخلي عن مساندة المقاومة".

وأضاف أبو طالب، الذي دمر الاحتلال منزله في حي الدرج وشرد عائلته، لـ"الرسالة": "عمليات الحوثي تشد من عزيمة الشعب الفلسطيني، وتكسر شوكة الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يتغول على دماء الفلسطينيين".

وأوضح أن استمرار دعم اليمن للمقاومة في غزة يرسل رسالة للعالم أجمع بأن "الفلسطينيين ليسوا وحدهم، وأن هناك مقاومة عربية شريفة تقف بجانبهم وتساندهم".

اليمن تنتصر للفلسطينيين

أما النازح عزيز الدحدوح، الذي فقد أفراداً من عائلته في حي الزيتون، فقال: "اليمن تواصل الثأر لدماء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة لم يشهدها التاريخ، في وقت تخلى عنا العرب والعالم".

وأضاف الدحدوح لـ"الرسالة": "الشعب اليمني لم يكلّ على مدار 14 شهراً في مساندة الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة. نحن نشكر هذا الشعب العريق الذي يساند القضية الفلسطينية ويقف بجانبها على مدار التاريخ".

وتابع: "اليمن لم يترك غزة وحدها، ولم يكل أو يمل من إيصال صوت الشعب الفلسطيني في غزة. نتابع المسيرات التي تخرج أسبوعياً في شوارع العاصمة صنعاء، وهي تهتف لغزة والمقاومة".

وأوضح أن اليمن، رغم تعرضه لقصف وعدوان غاشم من (إسرائيل) وتحالفها الأميركي البريطاني، يستمر في ضرباته العسكرية في عمق الاحتلال، ويشعل الجبهة (الإسرائيلية).

اليمن سبّاقة في دعم غزة

تقول الحاجة سعاد خلة، نازحة من بلدة جباليا التي تتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من شهرين: "نشكر الشعب اليمني حكومةً وشعباً على مساندتهم للشعب الفلسطيني في محنته الصعبة وظروفه القاسية".

وأضافت خلة لـ"الرسالة": "اليمن وشعبها دائماً سبّاقون في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني. حرب الإبادة على غزة كشفت زيف العرب والعالم في دعم غزة".

وتابعت: "الشعب اليمني لم يترك غزة طوال الحرب، ولو كان شعباً آخر لَكَلَّ وملَّ ورضخ لشروط الاحتلال وأميركا. لكن اليمن أصرّ على مواجهة (إسرائيل) ومساندة الفلسطينيين والمقاومة في غزة، عسكرياً وشعبياً".

ودعت الشعوب العربية الحرة للوقوف بجانب قطاع غزة، والمضي في طريق مساندة الفلسطينيين كما يفعل الشعب اليمني.

انتصار للقضية الفلسطينية

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموقف الأصيل لأنصار الله في اليمن، مشيدةً باستمرارهم في إسناد الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة.

وأكدت "حماس"، في بيان وصل إلى "الرسالة"، على العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني. وأعربت عن تقديرها للموقف الثابت لأنصار الله في دعم المقاومة الفلسطينية.

كما أشادت بالضربات التي ينفذها أنصار الله في قلب الكيان الصهيوني، تضامناً مع شعب غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها.

وأكدت أن هذه العمليات تعبر عن تضامن عربي وإسلامي قوي مع فلسطين في هذه الظروف العصيبة.