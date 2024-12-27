استشهاد الشاب زين عطاطرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في يعبد جنوب جنين

استشهد مساء الخميس الشاب زين علي عطاطرة (19 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة يعبد جنوب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب عطاطرة، وهو طالب في سنته الأولى بجامعة خضوري، استشهد بعد إصابته برصاص حي في الصدر. وكانت طواقم جمعية الهلال الأحمر قد أكدت أن إصابته خطيرة جدًا، حيث جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد محاولات لإنقاذه.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد مساء اليوم، حيث أطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لاقتحامها، ما أدى إلى إصابة الشاب عطاطرة وارتقائه شهيدًا.

وتشهد البلدة حالة من التوتر والغضب عقب استشهاد الشاب، وسط دعوات لمواصلة التصدي لاعتداءات الاحتلال