18 إصابة إسرائيلية جراء التدافع إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بواسطة منظومة الدفاع الجوي، قبل أن يتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن اعتراض الصاروخ تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان بسبب احتمال سقوط حطام الصاروخ.

وفي سياق متصل، أفادت "نجمة داوود الحمراء" بإصابة 18 إسرائيليًا بجراح متفاوتة جراء التدافع أثناء محاولتهم الاحتماء في الملاجئ بعد انطلاق صافرات الإنذار.

وجاء هذا التطور بعد ساعات من غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في اليمن، شملت مطار صنعاء الدولي، ردًا على هجمات صاروخية ومسيّرات أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل.

ووفقًا للتقارير اليمنية الرسمية، أسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

ويُذكر أن الحوثيين كثفوا هجماتهم ضد إسرائيل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ضمن موجة تضامن واسعة مع الفلسطينيين.