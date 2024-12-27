القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار بن جوريون وسفينة إسرائيلية في بحر العرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2". وأكدت القوات أن العملية أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوف العدو وتوقف حركة الملاحة في المطار، رغم محاولات التكتّم من قبل العدو.

وفي إطار نفس الهجوم، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية أخرى باستخدام طائرات مسيرة، حيث استهدفت هدفًا حيويًا في منطقة يافا المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح.

كما نفذت القوات المسلحة اليمنية هجومًا آخر ضد السفينة "Santa Ursula" في بحر العرب، شرق جزيرة سقطرى، حيث أصابت السفينة إصابة مباشرة باستخدام طائرات مسيرة. جاء هذا الهجوم رداً على انتهاك السفينة قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق، شن العدو الإسرائيلي عدة غارات على منشآت مدنية في صنعاء والحديدة، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى وأضرار مادية. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العمليات تأتي في سياق دعم الشعب الفلسطيني، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.