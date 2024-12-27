البرش: الكلاب نهشت عشرات الجثث بغزة

وصف منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، ما يحدث في شمال القطاع بأنه إبادة جماعية تعكس فشل الضمير الإنساني، مشيرا لمشاهد مرعبة لجثث الفلسطينيين التي تُركت نهبًا للكلاب.

وقال البرش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "الكلاب شمال غزة نهشت عشرات الجثث؛ أصبحت ضخمة وشبعت من لحم أبنائنا. كانت تأكل الجثث في ست ساعات، الآن تحتاج إلى ثلاثة أيام بسبب التخمة."

وأضاف: "ما يحدث هنا يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية، وشاهدًا على فشل المجتمع الدولي في حماية الأرواح البريئة."

وأفاد البرش بأن الطواقم الطبية نفسها لم تسلم من الاستهداف. فقد قتل الاحتلال خمسة مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض.

وقال: "عندما أصيب الأول، استشهد الثاني وهو يحاول إسعافه. هذا مشهد يلخص حجم الإجرام الذي يرتكبه الاحتلال بحق المدنيين والطواقم الطبية على حد سواء."

وأوضح البرش أن الاحتلال يتعمد تدمير المستشفيات والبنية التحتية الصحية. وأشار إلى تدمير مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، قائلاً: "مشهد الجندي الإسرائيلي أثناء تدمير المستشفى كان يوثق جرائمه علنًا. دمروا المولدات ومحطات الأكسجين، وقاموا بتجميع الجثث في حفرة بمدرسة قريبة."

وعبر البرش عن قلقه الشديد بشأن مصير الدكتور حسام والطواقم المرافقة له، قائلاً: "الدكتور حسام يمثل نموذج الطبيب الفلسطيني المثالي الذي يضحي بكل شيء لخدمة أبناء شعبه. مصيره المجهول حجة على العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء."

وأكد البرش على ضرورة توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، لاستخدامها كأدلة في المحافل الدولية.

وأضاف: "ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز حدود الجرائم العادية، ليصل إلى الإبادة الجماعية بمفهومها الكامل."

ختامًا، دعا البرش المجتمع الدولي إلى الاستيقاظ مما يجري في غزة، قائلاً: "إنها إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع العالم. على الجميع أن يتحرك لوقف هذه الكارثة الإنسانية."