سيلا... الجسد الصغير الذي رحل تجمدا في خيام النزوح

وسط هدير الرياح الباردة التي تخترق كل شقٍّ وتترك القشعريرة في العظام، ووحل الشتاء، يواجه النازحون في قطاع غزة معركة يومية من أجل البقاء في مخيماتهم المؤقتة التي لا توفر سوى القليل من الحماية من العوامل الجوية القاسية.

توفيت الرضيعة سيلا الفصيح بسبب شدة البرد، حيث وجدها ذووها وقد تحول لونها إلى الأزرق بسبب تجمد قلبها الصغير الذي لم يتحمل صعوبة العيش داخل خيمة من القماش.

وقال الأطباء إن الطفلة، البالغة من العمر ثلاثة أسابيع، كانت الثالثة التي توفيت بسبب البرد في مخيمات النزوح في غزة خلال الأيام الأخيرة.

عاشت سيلا مع والديها في خيمة صغيرة متهالكة، لا توفر أي حماية من قسوة الطقس في مواصي خان يونس، بعد أن فقدوا منزلهم في شمال القطاع. ومع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، لم يكن لدى العائلة سوى القليل من البطانيات والملابس الدافئة لتدفئتهم.

انطوى قلب الأب المفجوع على ذاته، حاملاً حزنًا ثقيلاً لا يوصف. كانت طفلته الرضيعة، زهرة حياته التي لم تتفتح بعد، قد اختطفها الموت من بين ذراعيه الباردتين.

وفي ليلة شتائية باردة، استسلم جسد سيلا الصغير للبرد القارس. وبينما كانت والدتها تمسكها بين ذراعيها، شعرت بروح الحياة الصغيرة وهي تغادر جسدها.

تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم، جلس الأب وحيدًا في خيمته، يحدق في الفراغ أمامه. صور ابنته الصغيرة تتصارع في ذهنه: ضحكتها اللطيفة، عيناها البريئتان، وكل لحظة أمضاها معها أصبحت الآن ذكرى مؤلمة.

وقال والد الطفلة: "كانت طفلتي تدفعني للاستمرار، لكن الآن بعد رحيلها، أشعر بأن كل أمل قد انطفأ. لقد فقدت جزءًا من نفسي، جزءًا لا يمكن استعادته أبدًا. في وسط الفوضى والدمار، كان حزني بمثابة صرخة صامتة، حزن أب فقد أغلى ما يملك".

انتشر الخبر المأساوي في مخيم النازحين، تاركًا وراءه حزنًا عميقًا. اجتمع الأهالي حول الأسرة المنكوبة، وعرضوا المساعدة والدعم. ومع ذلك، فإن وفاتها المؤلمة أصبحت تذكيرًا قاتمًا بالظروف اليائسة التي يواجهها النازحون في غزة.

يعيش آلاف النازحين في غزة في خيام غير مجهزة وغير مناسبة لفصل الشتاء، مما يعرضهم لخطر انخفاض حرارة الجسم والأمراض الأخرى المرتبطة بالبرد. وبدون تدخل عاجل، قد تتعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر.

تدعو وفاة سيلا الفصيح المجتمع الدولي إلى العمل وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للنازحين في غزة. يجب توفير المأوى المناسب والمستلزمات الأساسية لضمان سلامة ورفاهية هؤلاء الأفراد الضعفاء.

فلترقد سيلا الصغيرة بسلام، وليكن موتها بمثابة جرس إنذار للعالم ليتحرك ويخفف من معاناة النازحين في غزة.