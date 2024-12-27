حماس تدين تجاوزات أجهزة أمن السلطة وتطالب بوقف حملتها ضد المقاومة في الضفة

أدانت حركة حماس الممارسات القمعية التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق المواطنين في الضفة الغربية، معتبرةً أن هذه الأفعال تمثل تجاوزًا خطيرًا وانحدارًا جديدًا في سلوك تلك الأجهزة.

وفي بيان صحفي، استنكرت الحركة مشاهد ضرب وإذلال المواطنين، وملاحقة النساء والشبان، وإجبارهم تحت التهديد على تقديم إفادات أو نشر منشورات تدعم الرواية الرسمية للسلطة بشأن حملتها الأمنية، التي وصفتها حماس بـ"اللاوطنية" والموجهة ضد المقاومة.

وحذرت الحركة من عواقب هذا النهج الذي ينتهك الحقوق ويهدد السلم المجتمعي الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها القضية الوطنية. وأشارت إلى أن استمرار السلطة في هذه السياسات يعكس حالة من اللامبالاة تجاه النداءات والمبادرات التي تطالبها بكف يد أجهزتها الأمنية عن ممارساتها القمعية.

وأكدت حماس أن تصاعد هذه الانتهاكات يستدعي موقفًا حازمًا من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، مشددة على ضرورة العمل لوقف هذه التجاوزات فورًا، حمايةً للنسيج المجتمعي الفلسطيني وضمانًا لعدم حرف الأنظار عن المعركة الحقيقية والمصيرية ضد الاحتلال الإسرائيلي