بالحصار وإطلاق النار.. أجهزة السلطة تحرم المواطنين من إقامة صلاة الجمعة بمخيم جنين

23 يومًا من الحصار والقتل، هكذا تمضي أيام المواطنين في مخيم جنين، لكن أسوأ ما مر بهم هو حرمانهم من صلاة الجمعة بسبب إغلاق المساجد وخطورة التجول في غالبية مناطق المخيم.

وحرمت أجهزة السلطة المواطنين من الاجتماع في صلاة الجمعة، إذ لم تُقم صلاة الجمعة في مخيم جنين بسبب حصار أجهزة السلطة وإطلاقها النار على بعض المساجد والمصلّين.

كما أطلقت أجهزة أمن السلطة النار بشكل عشوائي على المارة في شوارع المخيم، وسجلت الطواقم الطبية إصابات في صفوف المواطنين.

وتشن أجهزة أمن السلطة عدوانًا على جنين ومخيمها منذ عدة أيام، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتنتشر أعداد كبيرة من أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض مناطق المدينة، وشوهد قناصة أجهزة أمن السلطة وهم يعتلون عمارات سكنية ومنازل مرتفعة محيطة بمخيم جنين لاستهداف عناصر المقاومة.

ويعيش سكان مدينة جنين ومخيمها أجواء من الرعب نتيجة تغول أجهزة السلطة على المواطنين واختطاف مقاومين يتبعون لكتيبة جنين.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض أي محاولة لاستنهاض المقاومة في الضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادًا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة في الضفة، وآخرها ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.