كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في جباليا وتواصل التصدي للاحتلال

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، عن تمكن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي في منطقة شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأكدت الكتائب في بيان لها أن الهجوم وقع بالقرب من ستوديو سلطان، في إطار عملياتها المستمرة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي تهدف إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة في الأراضي الفلسطينية.

تستمر كتائب القسام في التصدي للقوات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة قبل 449 يومًا، فيما يتعرض شمال القطاع منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي شامل أدى إلى سقوط أكثر من 4000 شهيد ومفقود، فضلاً عن 12,000 جريح و2000 معتقل. كما دمر العدوان البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع بشكل كامل.