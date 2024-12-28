الإعلام الحكومي : الاحتلال مسؤول عن كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف النازحين

حذرالمكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة آلاف النازحين في القطاع، مع تفاقم أوضاعهم جراء موجات الصقيع الشديدة وتدمير الاحتلال الإسرائيلي للقطاع السكني. وأكد المكتب أن 81% من الخيام التي يعيش فيها النازحون باتت غير صالحة للاستخدام، مشددًا على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب بمأساة إنسانية جديدة، حيث أصبحت 110,000 خيمة من أصل 135,000 خيمة غير قابلة للاستخدام بفعل عوامل الطقس والظروف الجوية القاسية. وأضاف أن مليوني نازح يعيشون منذ أكثر من عام في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، مما أدى خلال الأيام الماضية إلى وفاة خمس حالات نتيجة شدة البرد.

وأكد البيان أن "هذه الأزمة هي نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال الذي دمر مئات آلاف المنازل، ما أجبر السكان على اللجوء إلى خيام غير مهيأة للعيش، وسط غياب أي استجابة دولية حقيقية للتخفيف من معاناة هؤلاء المدنيين".

ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للتحرك الفوري لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية، وضمان توفير الدعم اللازم للمتضررين، بما يشمل المأوى والغذاء والدواء. كما ناشد الدول العربية والإسلامية بتقديم المساعدات العاجلة، مؤكدًا أن "الصمت الدولي يمثل تواطؤًا مع جرائم الاحتلال".

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، مطالبًا بوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن استمرار المعاناة يعكس عجز العالم عن مواجهة مأساة إنسانية لا يمكن السكوت عليها.