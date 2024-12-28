منظمة الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة بالكامل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان، آخر المرافق الصحية الكبرى شمال قطاع غزة، أصبح خارج الخدمة بالكامل عقب عملية عسكرية إسرائيلية عنيفة.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن 15 مريضًا بحالات حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين الصحيين تم نقلهم، مساء الجمعة، إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يفتقر إلى الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية المطلوبة. كما أكدت المنظمة فقدان الاتصال بمدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن جيش الاحتلال اقتحم المستشفى وأضرم النار فيه، مما أدى إلى احتراق عدة أقسام منها العمليات والمختبر والصيانة والإسعاف. وأشار إلى أن أكثر من 350 شخصًا كانوا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحًا ومريضًا ومرافقيهم، تم احتجازهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

وأشار مصدر طبي إلى أن النيران تتوسع بسرعة في مختلف أقسام المستشفى في ظل عدم القدرة على السيطرة عليها، بسبب توقف فرق الدفاع المدني عن العمل نتيجة الحصار المستمر.

يأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153,500 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن دمار هائل ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود، مما تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا.