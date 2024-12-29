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انفوجرافيك: الدكتور حسام أبو صفية.. المقاوم المشتبك

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جيش الاحتلال طوفان الأقصى مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية الدكتور

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