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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الدكتور حسام أبو صفية.. المقاوم المشتبك
29 ديسمبر 2024 . الساعة: 12:56 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299555
كلمات مفتاحية
جيش الاحتلال
طوفان الأقصى
مستشفى كمال عدوان
حسام أبو صفية
الدكتور
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