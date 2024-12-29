واشنطن تطلب من (إسرائيل) دعم السلطة الفلسطينية بالأسلحة لإنجاح حملتها على جنين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحكومة الإسرائيلية لتزويد السلطة الفلسطينية بمزيد من الأسلحة في إطار دعمها للحملة الأمنية التي تشنها في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، والتي دخلت يومها الخامس والعشرين.

وقال تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تزويد السلطة الفلسطينية بأسلحة وذخائر لضمان نجاح العملية الأمنية في جنين. وأوضح التقرير أن قادة أجهزة أمن السلطة عقدوا اجتماعات مع المنسق الأمني الأمريكي، الجنرال مايك فينزل، قبل بدء العملية وقدموا قائمة بالمتطلبات العسكرية العاجلة.

وتشمل المعدات المطلوبة ذخيرة، خوذ، سترات واقية من الرصاص، أجهزة اتصال، معدات للرؤية الليلية، بدلات حماية لإزالة القنابل، بالإضافة إلى مركبات مصفحة. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالموافقة على شحن هذه المعدات بسرعة لتسهيل تنفيذ العملية الأمنية التي تستهدف ما وصفته بتعزيز الأمن في المخيم.

من جهته، أشار أحد المسؤولين الفلسطينيين إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد تنهي العمليات في جنين بسرعة أكبر إذا كانت تمتلك الأسلحة اللازمة، مؤكدًا على التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مواجهة ما يصفونه بـ "العدو المشترك"

منذ بداية الحملة، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العديد من الآخرين برصاص قوات أمن السلطة الفلسطينية، في وقتٍ تواصل فيه الأجهزة الأمنية ملاحقة عناصر المقاومة في مدينة جنين ومخيمها. وتعد هذه الحملة جزءًا من التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، والذي ترافق مع تصاعد القمع ضد محاولات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية، لا سيما بعد العدوان على غزة.