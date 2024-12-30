أجهزة السلطة في الخليل تقتحم سكن طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين وتعتقل طلابا من جنين

اقتحمت قوة من أجهزة أمن السلطة، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية سكن طلبة جامعة بولتيكنك فلسطين في الخليل، واعتقلت عدداً من الطلبة بعد الاعتداء عليهم.

وذكرت مصادر طلابية، أن الاقتحام استهدف اعتقال طلاب من جنين ويدرسون في جامعة بولتيكنك فلسطين.

وأضافت أن أجهزة السلطة اعتقلت الطلاب، محمد جبارين، ومحمد علاء من جنين، ومحمد حنني من نابلس، وطالبين آخرين قاما بتصوير الاقتحام، كما جرى الاعتداء على الطلاب قبل اعتقالهم.

وسبق أن حملت الكتلة الإسلامية في جامعا الضفة، أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة الطلبة وكل أحرار ومقاومي شعبنا القابعين في زنازينها، ودعت للإفراج الفوري عنهم، وكف ملاحقة المقاومة في كل مدننا ومخيماتنا الصامدة.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعات ومعاهد الصفة الغربية، قد أصدرت بيانا نعت فيه الزميلة الشهيدة شذى الصباغ، الطالبة في كلية الإعلام والصحافة في جامعة القدس المفتوحة، والتي ارتقت عقب استهدافها بشكل مباشر من قناص الأجهزة الأمنية التي تلاحق المقاومة في جنين البطولة.

وقالت إنه آن الأوان ليقول العقلاء من شعبنا كلمتهم إزاء ما يجري من بطش وإجرام على يد أجهزة يفترض فيها حماية شعبنا وحفظ حقوقه وكرامته، ولكنها للأسف تحولت لحامي للاحتلال ومستوطنيه وقتل شعبنا والتنكيل به.