زوجة القائد الزبيدي تفتح النار على السلطة: خونة متخاذلون

فتحت أم محمد زوجة الأسير القائد زكريا الزبيدي، النار على أجهزة أمن السلطة؛ التي تواصل حملتها الأمنية منذ شهر ضد المخيم والمقاومين المطاردين للاحتلال بداخله.

ووصفت أم محمد في تصريحات عبر صفحتها على الفيس بوك، ما تقوم به أجهزة السلطة بالخيانة والعار.

واستنكرت أيضا وهي والدة شهيد ارتقى قبل أشهر محمد، ما تقوم به عناصر أمن السلطة من رفع صور زوجها الأسير القائد خلال مسيرات مؤيدة لأمن السلطة؛ وقالت: "ما فشرتو يكون القائد زكريا الزبيدي والد الشهيد محمد زكريا الزبيدي ابن كتيبة مخيم جنين طرف او مساند لحملة الخيانه والعار الي بترتكبوها بحق مخيم الصمود والاباء".

في 5 سبتمبر 2024، استُشهد محمد زكريا الزبيدي، نجل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، عن عمر ناهز 21 عامًا، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مدينة طوباس بالضفة الغربية.





وأضافت أم محمد في تغريدتها " الخزي والعار للخونة المتخاذلين".

وفي تغريدة أخرى، وصفت فيها السلطة بأمن دايتون، متابعة: "الله اكبر يا عالم الله اكبر على الظالم ولكم لوين وصلنا هاد هو النظام والامن والامان الي بدهم يفرضو علينا الله يحرق قلب امو عليه الي طخها

سلطة دايتون

لا استثني منكم أحد

لانه لا عذر لأحد منكم

لقد أصبحت الخيانة وجهة نظر

يا من بعتم شرفكم بالمال الملطخ بدم الشهداء

سوف تبقى جنين ومخيمها عرين الشرفاء

وشوكة في حلق الصهاينة وفي حلوقكم

لكم يوم لن ينفعكم فيه احد".

وختمت بالقول: " رضيتم بالذل واسال الله العلي القدير أن يذلكم في الدنيا والآخرة

الخزي والعار لكم والفخر والعز للمقاومين الشرفاء والرحمة لكل الشهداء".

زكريا الزبيدي هو أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية المقاومة، وُلد في مدينة جنين بالضفة الغربية عام 1976. اشتهر كواحد من قيادات كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، وكان له دور بارز خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).

واستشهدت والدته برصاص الجيش (الإسرائيلي) خلال اجتياح مخيم جنين في عام 2002، كما فقد شقيقه في عمليات أخرى.

وفي سبتمبر 2021، شارك زكريا الزبيدي في عملية هروب جريئة من سجن "جلبوع" (الإسرائيلي)، إلى جانب خمسة أسرى آخرين، عبر نفق حفروه. أثارت العملية إعجابًا واسعًا في الشارع الفلسطيني والعربي، لكنها انتهت بإعادة اعتقاله بعد أيام.