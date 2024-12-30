مستشفى أصدقاء المريض الخيرية يناشد لتوفير محطة أكسجين وسط نقص يهدد حياة الأطفال

أكد المدير الطبي لمستشفى أصدقاء المريض الخيرية، الدكتور سعيد صلاح، أن المستشفى يواجه أزمة حادة في توافر الأكسجين، مما يضع حياة المرضى، وخاصة الأطفال في وحدة الحضانة وقسم العناية المركزة، في خطر.

وأوضح الدكتور صلاح أن المستشفى، الذي يُعد الوحيد في شمالي قطاع غزة الذي يستقبل حالات الحضانة والعناية المركزة، يفتقر لمحطة أكسجين خاصة به، ما يضطره للاعتماد على محطة الأكسجين الموجودة في مدينة غزة. وأشار إلى أن المحطة الحالية تزود المستشفى بعشر أسطوانات أكسجين يوميًا فقط، وهي كمية غير كافية لتلبية احتياجات الأقسام الحيوية.

وناشد الدكتور صلاح كافة الجهات الدولية والمؤسسات المعنية بسرعة التدخل لتزويد المستشفى بمحطة أكسجين مستقلة، للتغلب على هذه الأزمة وضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للمرضى، خصوصًا الأطفال الذين باتت حياتهم مهددة في ظل نقص الأكسجين الحاد.