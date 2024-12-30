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مصادر عبرية: كتائب القسام تسيطر على طائرة مسيرة للجيش وتطلقها ضد غلاف غزة

القسام يسيطر على طائرة مسيرة.
القسام يسيطر على طائرة مسيرة.

الرسالة نت

وفقًا لمصادر عبرية، اعترف الاحتلال بأن  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سيطرت على طائرة مسيرة للجيش( الإسرائيلي) من طراز "روخفي شمايم" قبل أيام في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن القسام تمكنت من إعادة تأهيل الطائرة وإطلاقها باتجاه منطقة غلاف غزة يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعتبر سابقة في تاريخ الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة.

ويُعتقد أن الرادارات الإسرائيلية فشلت في رصد الطائرة المعادة، على الرغم من كونها تابعة للجيش. في الوقت نفسه، شرع الجيش الإسرائيلي في التحقيق حول كيفية تمكن كتائب القسام من إصلاح الطائرة وإعادة تشغيلها، وتنفيذ الهجوم باستخدامها.

هذا الحدث يثير تساؤلات حول ثغرات أمنية قد تكون حدثت في التعامل مع الطائرات المسيرة، ويُعتبر تطورًا لافتًا في الصراع بين الطرفين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299571

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#مقاومة #طوفان_الأقصى #الاحتلال #القسام #طائرة

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