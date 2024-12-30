حماس تدعو لإغاثة عاجلة للنازحين في غزة بسبب البرد والعدوان الإسرائيلي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل العاجل لإغاثة النازحين في قطاع غزة، على إثر وفاة سبعة مواطنين، بينهم ستة أطفال رضع، بسبب البرد القارس والمنخفض الجوي. وأكدت الحركة أن مئات الآلاف من المدنيين النازحين يعيشون في خيام متهالكة تفتقر إلى وسائل التدفئة، ما يزيد من معاناتهم في ظل استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي. وطالبت حماس بضرورة إدخال المستلزمات الإغاثية العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية من مأوى وغذاء ودواء، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه ورفع الحصار المفروض منذ أكثر من خمسة عشر شهراً.