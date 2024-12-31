صواريخ يمنية تستهدف وسط الأراضي المحتلة

أفادت مصادر عبرية بأن اليمن أطلقت، ليلة الثلاثاء، صاروخين باتجاه وسط الأراضي المحتلة. ووفقًا للتقارير، فقد سقط أحد الصواريخ في منطقة الخضيرة، بينما تناثرت أجزاء من الصاروخ الآخر في شارع بمدينة بيت شيمش غرب القدس المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن حالة من الهلع شملت المناطق المستهدفة، كما تأثرت حركة العمل في مطار "بن غوريون"، الذي شهد اضطرابات عقب تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسماع دوي انفجار ضخم.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثفت القوات اليمنية عملياتها التي شملت استهداف مواقع داخل الأراضي المحتلة وسفن متجهة إلى موانئها، في إطار دعمها لغزة. في المقابل، يشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة هجمات متواصلة على اليمن، أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين وتدمير بنية تحتية واسعة النطاق.