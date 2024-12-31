المكتب الإعلامي يثمن الدور البطولي الذي يؤديه الصحفيون في نقل الحقيقة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي صادر عنه اليوم الأحد، بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، على الدور البطولي الذي يؤديه الصحفيون الفلسطينيون في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار البيان إلى أن المناسبة تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 452 يوماً، والذي استهدف المدنيين والبنية التحتية، بما فيها المؤسسات الإعلامية. ووجه المكتب تحية إجلال للصحفيين الفلسطينيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً في سبيل إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم، مذكراً بشهداء الصحافة والجرحى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأضاف البيان أن الصحفيين الفلسطينيين، رغم التحديات والمخاطر، ظلوا ثابتين في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال، مؤكداً على مسؤولية الجميع في دعمهم وتقدير جهودهم.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بتجديد العهد للصحفيين الفلسطينيين بالوفاء لمسيرتهم المشرفة، مشيداً بتضحياتهم وشجاعتهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية.