أسرى فتح : السلطة تسير في أجندة الاحتلال وتستهدف إنهاء المقاومة

وجه الأسرى زكريا الزبيدي وجمال حويل،من داخل السجون، رسالة قوية باسم أسرى حركة فتح أكدوا فيها أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في رجال المقاومة الذين يقاومون الاحتلال، رغم تصرفاتهم أحيانًا بغض النظر عن المخاطر، بل في أولئك الذين يعتقدون أن القضاء على المقاومة سيؤدي إلى منحهم الحكم والدولة، وهو ما ثبت كذبته حيث يواصل الاحتلال حصارهم اقتصاديًا وماليًا، ويمنع عنهم السلاح.

الرسالة التي حملت الكثير من التحذيرات من الفتن الداخلية، أكدت أن السلطة الفلسطينية الحالية باتت تخدم أجندة الاحتلال، وأن الهدف الأكبر للاحتلال هو تفكيك السلطة وفرض الانقسام الداخلي بين الفلسطينيين. كما شدد الزبيدي وحويل على أن العديد من الكوادر الحرة في حركة فتح تم استبعادها من المواقع المهمة، بينما تم منح بعض الأسماء الانتهازية مواقع في الأجهزة الأمنية، وهو ما يؤدي إلى تدمير الحركة والسلطة الفلسطينية.

وقال الزبيدي وحويل: "إن السلطة تنتهي بأيدي من يقودونها الآن، وليس بسبب المقاومة، ولا يمكن للمحتل أن يسمح لهم في المستقبل بلعب أي دور". وأضافوا أن السلطة الحالية، رغم أفعالها، تسهم في إراقة دماء الثوار بيد الثوار السابقين، مما ينذر بتدمير شعبنا من الداخل.

وأكدا في رسالتهما أن حركة فتح لن تقبل بتحويلها إلى أداة تدمير ضد شعبها، مطالبين بتغيير جوهري في قيادة السلطة لإعادة ترتيب الأمور بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.