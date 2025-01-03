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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
13500 جريح من جنود الاحتلال سُجلوا في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب
03 يناير 2025 . الساعة: 08:09 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299628
كلمات مفتاحية
الحرب على غزة
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
جرحى الاحتلال
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