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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 13500 جريح من جنود الاحتلال سُجلوا في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب

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https://alresalah.ps/p/299628

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الحرب على غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى 7 أكتوبر جرحى الاحتلال

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