الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى العودة شمالي غزة مهددًا بقصفه

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإخلاء مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه في حال عدم تنفيذ الإخلاء، ستتعرض المنشأة الصحية لقصف يستهدف من بداخلها.

وأفادت إدارة المستشفى أن الاحتلال طلب من الطواقم الطبية والمرضى والعاملين مغادرة المستشفى على الفور. كما أكدت الإدارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها القطاع الصحي لهذه التهديدات، حيث أصدرت قوات الاحتلال في وقت سابق مطالب مشابهة بحق مستشفى الإندونيسي في نفس المنطقة، مطالبة بإخلائه فورًا.

التهديدات تأتي في وقت حساس حيث استمر الاحتلال في حملته العسكرية في شمال القطاع، والتي أسفرت عن تدمير العديد من المنشآت الصحية، بما في ذلك مستشفى كمال عدوان، حيث تعرض للحرق والتجريف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

منذ بداية العدوان في الخامس من أكتوبر 2023، شهد شمال قطاع غزة تصعيدًا كبيرًا، أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف فلسطيني وإصابة 12 ألف آخرين، في استمرار للحملة العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الصحية في المنطقة.