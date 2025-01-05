99 مستوطناً و20 طالباً يهودياً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم

اقتحم صباح اليوم، 99 مستوطناً و20 طالباً يهودياً ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووفقاً للمصادر المحلية، فقد نفذت هذه الاقتحامات في وقت مبكر من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل جيش الاحتلال.

وتمت الاقتحامات عبر باب المغاربة، حيث قام المستوطنون والجماعات اليهودية بالتجول في ساحات المسجد الأقصى، وأدى بعضهم صلوات تلمودية في الأماكن القريبة من المسجد القبلي. فيما شهدت المنطقة تعزيزات أمنية واعتداءات على المصلين الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين في المسجد لأداء عباداتهم.

هذه الاقتحامات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد محاولات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى وفرض واقع جديد في المدينة المقدسة. وقد حذر العديد من المسؤولين الفلسطينيين من استمرار هذه الانتهاكات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للقدس والمسجد الأقصى.