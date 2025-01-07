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انفوجرافيك: عملية إطلاق نار تستهدف جنود (إسرائيليين) في قلقيلية

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إطلاق نار قلقيلية قتل جنود الاحتلال عملية قلقيلية عميلة استشهادية

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