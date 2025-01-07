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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
عملية إطلاق نار تستهدف جنود (إسرائيليين) في قلقيلية
07 يناير 2025 . الساعة: 08:15 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299720
كلمات مفتاحية
إطلاق نار
قلقيلية
قتل
جنود الاحتلال
عملية قلقيلية
عميلة استشهادية
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